Кремлевские куранты остановят на 10 дней для техобслуживания

Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения технического обслуживания. Их работа будет возобновлена 16 ноября. Нынешние кремлевские куранты — старейшие работающие механические часы в Европе

Кремлевские куранты остановят на десять дней для техобслуживания. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).

«В связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма 6 ноября 2026 г. в 00:00 часов будут остановлены куранты Спасской башни Московского Кремля. Работа курантов будет возобновлена 16 ноября 2026 г.», — говорится в сообщении.

Нынешние кремлевские куранты — старейшие работающие механические часы в Европе. Они работают с 1851 г. До этого часы неоднократно менялись: первые куранты на Спасскую башню были установлены в конце XV века.

Механизм весом около 25 тонн занимает три этажа башни (7-й, 8-й и 9-й). Его приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода поддерживает 32-килограммовый маятник. Бой колоколов звучит каждые четверть часа. Каждый из четырех циферблатов имеет диаметр 6,12 м, высоту цифр — 72 см, а длина часовой и минутной стрелок составляет 2,97 и 3,38 м соответственно.