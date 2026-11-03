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Кремлевские куранты остановят на 10 дней для техобслуживания

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 11:12
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения технического обслуживания. Их работа будет возобновлена 16 ноября. Нынешние кремлевские куранты — старейшие работающие механические часы в Европе
Кремлевские куранты остановят на десять дней для техобслуживания. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).
«В связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма 6 ноября 2026 г. в 00:00 часов будут остановлены куранты Спасской башни Московского Кремля. Работа курантов будет возобновлена 16 ноября 2026 г.», — говорится в сообщении.
Нынешние кремлевские куранты — старейшие работающие механические часы в Европе. Они работают с 1851 г. До этого часы неоднократно менялись: первые куранты на Спасскую башню были установлены в конце XV века. 
Механизм весом около 25 тонн занимает три этажа башни (7-й, 8-й и 9-й). Его приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода поддерживает 32-килограммовый маятник. Бой колоколов звучит каждые четверть часа. Каждый из четырех циферблатов имеет диаметр 6,12 м, высоту цифр — 72 см, а длина часовой и минутной стрелок составляет 2,97 и 3,38 м соответственно.
Тэги
Кремль Техника

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