Журналистка Ксения Собчак сообщила, что удалит три интервью на своем YouTube-канале «Осторожно, Собчак» по требованию Роскомнадзора. По ее словам, ведомство увидело в интервью с Игорем Синяком, Хилми Форксом и Андреем Григорьевым-Аполлоновым признаки экстремизма

Ксения Собчак заявила, что удалит на YouTube интервью с Хилми Форксом (настоящее имя — Хильми Олейник), Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком по требованию Роскомнадзора. Об этом журналистка сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Я вынуждена удалить с Youtube несколько выпусков из-за требований Роскомнадзора: с Хилми, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком. Выпуски сегодня по требованию Роскомнадзора будут закрыты», — написала Ксения Собчак.

По ее словам, в интервью были обнаружены признаки экстремизма. Интервью с Хилми было опубликовано 20 ноября, видео набрало 4,3 млн просмотров. Интервью с Игорем Синяком, вышедшее в начале июня, набрало 7,5 млн просмотров. Интервью с Андреем Григорьевым-Апполоновым, опубликованное в начале ноября, посмотрели 8,5 млн раз.