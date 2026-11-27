Лидер КНДР Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу посетили в Пхеньяне концерт с участием российских артистов. На сцене появилась в том числе певица Лариса Долина. Она исполнила композиции «Погода в доме», «Стена» и «Счастья тебе, Земля моя!»

Певица Лариса Долина выступила перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Кадры концерта, приуроченного к XIII заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, опубликованы в Telegram-канале межправкомиссии Минприроды.

В КНДР также выступили певица Екатерина Андреева, солист Мариинского театра Глеб Князев, оркестр народных инструментов имени Осипова. В программе прозвучали русские песни «Калинка», «Катюша», «Вдоль по Питерской» и «Камаринская». Лариса Долина также исполнила свои композиции «Счастья тебе, Земля моя!», «Погода в доме» и «Стена», сообщил ТАСС.

Концерт, проходивший в Пхеньянском оперном театре, посетили председатель КНДР Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу. В зрительном зале также присутствовал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

После концерта Ким Чен Ын пообщался с музыкантами и лично поблагодарил их. Затем он провел с Александром Козловым беседу продолжительностью около получаса.