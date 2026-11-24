Лазерный комплекс «Ростеха» за два месяца уничтожил около 1 тыс. беспилотников в одном из приграничных регионов России, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он также рассказал об использовании комплексов «Цитадель» для защиты НПЗ и оборонных предприятий

Один из лазерных комплексов «Ростеха» за два месяца работы в приграничье сбил около 1 тыс. беспилотников, рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Эффективность лазерных комплексов очень высокая. Приведу один пример: мы в приграничном регионе — не буду говорить в каком — поставили лазер для защиты нашего объекта. Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил. Каждые сутки сжигает дроны десятками», — заявил глава «Ростеха».

Сергей Чемезов также сообщил об использовании зенитных артиллерийских комплексов «Цитадель» для защиты нефтеперерабатывающих заводов и оборонных предприятий. По его оценке, системы эффективно справляются с беспилотниками, но компании и другие заказчики пока приобретают их недостаточно активно.

Радар «Цитадели» обнаруживает цель, после чего система автоматически захватывает и сопровождает ее. Оператору остается дать команду на поражение, пояснил глава госкорпорации. Комплекс предназначен для прикрытия стационарных объектов и использует снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемым взрывателем.

Сергей Чемезов также заявил, что в России нет дефицита каких-либо видов вооружений, а потребности Минобороны удовлетворяются полностью. По его словам, «Ростех» производит 80% вооружений и техники, применяемых российской стороной в зоне спецоперации. Предприятия госкорпорации работают практически круглосуточно — в три-четыре смены.