МВД России объявило в розыск по уголовной статье лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. В августе суд в Белоруссии заочно приговорил музыканта к четырем годам колонии по обвинению в оскорблениях в адрес президента и силовиков

МВД России объявило в розыск по уголовной статье основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка, следует из базы данных ведомства.

По какой статье ведется розыск, в МВД не уточнили.

4 августа Минский городской суд заочно приговорил Сергея Михалка к четырем годам колонии общего режима. Его осудили за публикацию в соцсетях и на YouTube видеороликов с оскорблениями в адрес президента Белоруссии и силовиков, сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

Ему также предъявили обвинение в разжигании социальной вражды. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, музыкант в марте 2022 г. изготовил и разместил в соцсетях видеозапись, «в которой содержится негативная оценка групп лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности». В Генпрокуратуре добавили, что приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Сергей Михалок родился в 1972 г. в немецком городе Дрезден, позже вместе с семьей он переехал в Минск. Известен как музыкант группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 г. он распустил группу и основал другой коллектив под названием Brutto. С 2015 г. музыкант также запустил проекты «Ляпис-98» и Drezden.