«Лукойл» в результате ликвидации «дочки» получил 44,7 млн собственных акций — это более 6% уставного капитала компании. Какое именно акционерное общество было ликвидировано, в компании не уточнили

«Лукойл» получил 44,7 млн собственных акций после ликвидации дочернего общества, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Какое именно общество было ликвидировано, не уточняется.

Согласно информации на сайте «Лукойла», уставный капитал компании состоит из почти 692,9 млн акций. Таким образом, в результате ликвидации «дочки» на баланс «Лукойла» перешло около 6,45% уставного капитала.

23 ноября акционеры «Лукойла» утвердили решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 535 руб. на акцию. Дивидендная доходность на указанную дату превысила 9%. Последним днем покупки акций под выплаты станет 8 декабря.

По состоянию на 21:31 мск акции «Лукойла» на Мосбирже торгуются по 5818 руб. (-0,68%), следует из данных торгов.