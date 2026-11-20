Власти Мальдив отменили налог в 17% для иностранных туроператоров, сообщила АТОР. Решение начало действовать с 1 октября этого года
Мальдивы отменили туристический налог в размере 17% для иностранных туроператоров, турагентств и онлайн-платформ бронирования, сообщила
Ассоциация туроператоров России (АТОР). Решение вступает в силу задним числом — с 1 октября 2026 г.
Президент Мальдивской республики Мохамед Муиззу подписал закон об этом 19 ноября. Парламент одобрил поправки двумя днями ранее.
Власти Мальдив в августе обязали
зарубежных туроператоров, у которых нет постоянного представительства в стране, платить туристический налог на товары и услуги (TGST) по ставке 17%. Изменения вступили в силу с 1 октября 2026 г. В АТОР не ожидали
заметного роста стоимости туров.
5 октября Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил
, что Мальдивы отложили введение этого налога на 1 апреля 2027 г. Изначально налог должны были применять с 1 октября. В союзе отметили, что с 1 января по 18 августа этого года Мальдивы посетили около 200 тыс. россиян.
Против этих изменений выступили ассоциации зарубежных туроператоров, в том числе европейских и российских. 24 сентября АТОР направила
обращения в министерство туризма и авиации Мальдив с призывом исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма. Аналогичные письма РСТ направил
в посольство Мальдив в России и Минэкономразвития страны.
С 9 ноября прибывающим на Мальдивы туристам при заполнении обязательной декларации IMUGA потребуется подтверждать адрес электронной почты одноразовым кодом, сообщила
АТОР со ссылкой на иммиграционную службу страны. Требование распространяется на всех иностранцев, в том числе на детей и младенцев. Декларацию следует оформить за 96 часов до прибытия в республику.