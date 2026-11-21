Математик из Anthropic Левент Альпеге заявил, что с помощью ИИ-модели Claude нашел доказательство гипотезы Римана — одной из семи «задач тысячелетия», за решение которой полагается $1 млн. Представленные аргументы еще требуют проверки. Сам ученый признал, что не в совершенстве владеет некоторыми математическими методами, используемыми в работе, и опирался на объяснения Claude
Математик Anthropic Левент Альпеге заявил, что с помощью Claude доказал гипотезу Римана — одну из семи «задач тысячелетия».
«Я полагаю, что, работая с Claude, обнаружил доказательство гипотезы Римана. На самом деле, метод легко распространяется гораздо дальше, решая так называемую обобщенную гипотезу Римана, и я ожидаю, что при наличии большего времени — еще и расширенную гипотезу Римана», — говорится
в заявлении ученого на его сайте.
Перед публикацией ученый получил разрешение от главы Anthropic Дарио Амодея. Исследователь продолжает работу над научной статьей. Из-за ее большого объема он приложил ссылку на доказательство, записанное на языке Lean, который был создан специально для решения и проверки математических задач.
Заявление Левента Альпеге не означает, что гипотеза доказана: представленные аргументы требуют проверки. Сам ученый признал, что не в совершенстве владеет некоторыми математическими методами, используемыми в работе, и опирался на объяснения Claude. Он также допустил возможность существенного упрощения доказательства.
Гипотеза Римана была сформирована в 1859 г. и связана
с распределением простых чисел. Она входит в список семи «задач тысячелетия», опубликованных Математическим институтом Клэя в 2000 г. За ее доказательство назначена награда в $1 млн.
9 сентября компания OpenAI сообщила
, что ее внутренняя система искусственного интеллекта решила одну из семи «задач тысячелетия» — проблему существования и гладкости решений уравнений Навье—Стокса, которая не давалась математикам около 90 лет. До 10 тыс. ИИ-агентов работали параллельно 88 часов, чтобы получить доказательство, а затем еще 17 часов ушло на его верификацию. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз в $1 млн и рассматривает результат как демонстрацию прогресса своих моделей.