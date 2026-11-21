Математик из Anthropic Левент Альпеге заявил, что с помощью ИИ-модели Claude нашел доказательство гипотезы Римана — одной из семи «задач тысячелетия», за решение которой полагается $1 млн. Представленные аргументы еще требуют проверки. Сам ученый признал, что не в совершенстве владеет некоторыми математическими методами, используемыми в работе, и опирался на объяснения Claude

Математик Anthropic Левент Альпеге заявил, что с помощью Claude доказал гипотезу Римана — одну из семи «задач тысячелетия».

«Я полагаю, что, работая с Claude, обнаружил доказательство гипотезы Римана. На самом деле, метод легко распространяется гораздо дальше, решая так называемую обобщенную гипотезу Римана, и я ожидаю, что при наличии большего времени — еще и расширенную гипотезу Римана», — говорится в заявлении ученого на его сайте.

Перед публикацией ученый получил разрешение от главы Anthropic Дарио Амодея. Исследователь продолжает работу над научной статьей. Из-за ее большого объема он приложил ссылку на доказательство, записанное на языке Lean, который был создан специально для решения и проверки математических задач.

Заявление Левента Альпеге не означает, что гипотеза доказана: представленные аргументы требуют проверки. Сам ученый признал, что не в совершенстве владеет некоторыми математическими методами, используемыми в работе, и опирался на объяснения Claude. Он также допустил возможность существенного упрощения доказательства.

Гипотеза Римана была сформирована в 1859 г. и связана с распределением простых чисел. Она входит в список семи «задач тысячелетия», опубликованных Математическим институтом Клэя в 2000 г. За ее доказательство назначена награда в $1 млн.