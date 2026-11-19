Российские и белорусские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и других международных турнирах под эгидой Международной федерации боулинга (IBF). Там отметили, что участие сборных в турнирах по-прежнему зависит от законов, правил и требований для въезда в страну-организатора

Международная федерация боулинга (IBF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в чемпионатах мира и других международных соревнованиях под своей эгидой. Решение исполкома организации было принято 11 октября в Мюнхене, сообщила Федерация боулинга России в своем Telegram-канале.

«Исполнительный комитет утвердил возврат российских и белорусских спортсменов, имеющих право участвовать, на Чемпионатах мира IBF и других международных соревнования под эгидой IBF на тех же спортивных условиях, что и спортсмены из других федераций-членов IBF», — говорится в письме генерального директора IBF Майкла Сеймура от 12 ноября.

Для участия спортсмены должны пройти регистрацию через признанные национальные федерации и соблюдать правила IBF, в том числе антидопинговые требования. Подчеркивается, что участие сборных в турнирах остается подчиненным законам, правилам и требованиям для въезда в страну, принимающую соревнования.

Кроме того, российская и белорусская федерации должны полностью погасить задолженности по членским взносам перед IBF и региональными организациями. Использование национальных флагов, гимнов и формы будет регулироваться правилами IBF и протоколами соревнований.