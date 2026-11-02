МИД предложил изменить сроки действия электронных виз для иностранцев

Срок пребывания иностранцев в России по электронным визам могут увеличить с 30 до 45 суток, при этом срок действия такой визы будет сокращен со 120 дней с даты оформления до 45. Законопроект об этом подготовил МИД РФ

МИД России предложил уменьшить сроки действия электронных виз для иностранцев с 120 до 45 суток с даты оформления. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. При этом срок пребывания иностранцев по ней будет увеличен с 30 до 45 дней.

Сейчас электронная виза для иностранцев действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет не более 30 суток со дня въезда на территорию России, говорится в пояснении к документу. Новые правила предполагают, что срок действия электронной визы и срок пребывания по ней будут унифицированы, при этом срок пребывания будет увеличен до 45 дней.

Действующий формат единой электронной визы позволяет принимать ее только в некоторых специально дополнительно оборудованных пунктах пропуска через госграницу, уточнили в МИД. Целью законопроекта там назвали обеспечение возможности въезда иностранцев по единым электронным визам через все пункты пропуска через госграницу РФ.

Изменения не затронут электронные визы, которые были выданы до вступления закона в силу: они будут действовать 120 дней со дня выдачи, а разрешенный срок пребывания по ней будет ограничен 30 днями, говорится в проекте закона.

В сентябре начальник миграционной службы МВД России по вопросам гражданства Андрей Кикоть в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил , что власти ограничили въезд почти 200 тыс. иностранцев из-за нарушения законов. Он также рассказал, что с 2027 г. в стране планируют открыть аналитический центр на основе искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с нелегальной миграцией.