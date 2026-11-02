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МИД предложил изменить сроки действия электронных виз для иностранцев

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 02 ноя 2026 21:15
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Срок пребывания иностранцев в России по электронным визам могут увеличить с 30 до 45 суток, при этом срок действия такой визы будет сокращен со 120 дней с даты оформления до 45. Законопроект об этом подготовил МИД РФ
МИД России предложил уменьшить сроки действия электронных виз для иностранцев с 120 до 45 суток с даты оформления. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. При этом срок пребывания иностранцев по ней будет увеличен с 30 до 45 дней. 
Сейчас электронная виза для иностранцев действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет не более 30 суток со дня въезда на территорию России, говорится в пояснении к документу. Новые правила предполагают, что срок действия электронной визы и срок пребывания по ней будут унифицированы, при этом срок пребывания будет увеличен до 45 дней. 
Действующий формат единой электронной визы позволяет принимать ее только в некоторых специально дополнительно оборудованных пунктах пропуска через госграницу, уточнили в МИД. Целью законопроекта там назвали обеспечение возможности въезда иностранцев по единым электронным визам через все пункты пропуска через госграницу РФ.
Изменения не затронут электронные визы, которые были выданы до вступления закона в силу: они будут действовать 120 дней со дня выдачи, а разрешенный срок пребывания по ней будет ограничен 30 днями, говорится в проекте закона. 
В сентябре начальник миграционной службы МВД России по вопросам гражданства Андрей Кикоть в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти ограничили въезд почти 200 тыс. иностранцев из-за нарушения законов. Он также рассказал, что с 2027 г. в стране планируют открыть аналитический центр на основе искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с нелегальной миграцией.
В октябре 2025 г. президент утвердил новую концепцию миграционной политики РФ до 2030 г. Согласно документу, власти должны содействовать переезду в страну иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, расширять использование цифровых технологий в сфере миграции, а также ограничивать пребывание в стране неработающих и не проходящих обучение членов семей мигрантов.
Тэги
МИД иностранцы Виза

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