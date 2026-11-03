МИД РФ выразил протест Норвегии из-за арестов российского имущества

Российский МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии в Москве Бьёрну Свенунгсену. Причиной стали аресты российского имущества по ходатайству украинских компаний, в частности, судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьёрна Свенунгсена и выразил ему решительный протест из-за продолжающихся арестов российского имущества по ходатайству украинских компаний, сообщила пресс-служба дипведомства.

Ведомство, в частности, упомянуло научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которое было арестовано в порту Баренцбург архипелага Шпицберген в начале сентября по ходатайству компании «Нафтогаз Украины» и других украинских предприятий. В конце октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отказался удовлетворить апелляционную жалобу треста «Арктикуголь». В МИДе подчеркнули, что «процесс рассмотрения дела может затянуться на многие месяцы».

Временному поверенному заявили, что судно не приспособлено для долгой зимней стоянки, особенно в арктических условиях. Там подчеркнули, что оно может выйти из строя, из-за чего пострадает окружающая среда. В связи с этим МИД потребовал от норвежских властей соблюдения международного права, в том числе положений Договора о Шпицбергене, предусматривающего «свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг».

Министерство также сообщило об аресте пяти объектов российской недвижимости в Осло. Норвежский суд вынес решение об этом 22 сентября.