В Минске прошла встреча представителей МИД РФ и Грузии в рамках возобновленного прямого диалога, сообщили в российском ведомстве. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному направлению

В Минске замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился со спецпредставителем премьера Грузии, первым замглавы МИД Георгием Зурабашвили. Переговоры состоялись рамках возобновленного прямого диалога между странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Были достигнуты практические договоренности, отметили в МИД РФ. Также рассмотрены вопросы региональной безопасности.

Делегации поблагодарили белорусскую сторону за содействие в организации встречи. Кроме того, решено продолжить контакты для дальнейшего развития российско-грузинских отношений.