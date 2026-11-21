Международная федерация парусного спорта (World Sailing) сняла ограничения с российских яхтсменов, допустив их к турнирам под флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. По его словам, новые правила вступают в силу немедленно

Международная федерация парусного спорта разрешила россиянам выступать с государственным флагом и гимном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений», — заявил Михаил Дегтярёв.

По его словам, новые правила вступают в силу немедленно. Глава Минспорта также поздравил российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта.