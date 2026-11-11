Михаил Мурашко: 10 регионов РФ близки к полному избавлению от туберкулеза

Десять российских регионов близки к полному искоренению туберкулеза, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, с начала 2000-х смертность от туберкулеза сократилась в 7,3 раза

Десять российских регионов близки к полному избавлению от туберкулеза. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе выступления на III Международном конгрессе «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения».

«Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а 10 субъектов Российской Федерации близки к элиминации туберкулеза», — отметил министр ( цитата по ТАСС).

По словам Михаила Мурашко, с начала 2000-х гг. заболеваемость туберкулезом в России сократилась более чем в четыре раза, а смертность — в 7,3 раза. Он назвал Россию лидером по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза: каждый год страна обновляет исторические минимумы. Причем детская смертность от туберкулеза в России отсутствует, указал глава ведомства.