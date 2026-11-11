Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Михаил Мурашко: 10 регионов РФ близки к полному избавлению от туберкулеза

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 16:57
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Десять российских регионов близки к полному искоренению туберкулеза, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, с начала 2000-х смертность от туберкулеза сократилась в 7,3 раза 
Десять российских регионов близки к полному избавлению от туберкулеза. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе выступления на III Международном конгрессе «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения».
«Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а 10 субъектов Российской Федерации близки к элиминации туберкулеза», — отметил министр (цитата по ТАСС).
По словам Михаила Мурашко, с начала 2000-х гг. заболеваемость туберкулезом в России сократилась более чем в четыре раза, а смертность — в 7,3 раза. Он назвал Россию лидером по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза: каждый год страна обновляет исторические минимумы. Причем детская смертность от туберкулеза в России отсутствует, указал глава ведомства.
В 2025 г. в России туберкулезом заболели около 48 тыс. человек (из них впервые — около 40 тыс.), сообщила «Газете. Ru» заведующая научно-организационным отделом Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Лариса Русакова. По ее словам, ежегодный темп снижения показателя за последние пять лет составил 7,1%.
Тэги
Михаил Мурашко Минздрав Заболевания

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии Новости

Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии
30 сен 2026
Минздрав: более 46 тыс. женщин в России отказались от аборта в 2025 году Новости

Минздрав: более 46 тыс. женщин в России отказались от аборта в 2025 году
02 июн 2026
Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни Новости

Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни
15 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.