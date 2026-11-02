Минфин подготовил законопроект об автопереводе пенсионных накоплений в ПДС

С 1 апреля 2027 г. пенсионные накопления россиян планируют автоматически переводить в программу долгосрочных сбережений, пишет РБК со ссылкой на законопроект Минфина. Средства переведут из Социального фонда и НПФ; для накоплений «молчунов» создадут уполномоченный фонд с госучастием

Минфин разработал законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 г. Документ предусматривает перевод средств как из Социального фонда России, так и из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждение ведомства.

«Это даст гражданам больше возможностей распоряжаться этими средствами, а также создает условия для формирования дополнительного капитала», — заявили в Минфине.

Для управления накоплениями так называемых «молчунов» (их средствами сейчас управляет ВЭБ.РФ), которые не выбирали НПФ или частную управляющую компанию, планируется создать уполномоченный фонд с государственным участием. Клиенты НПФ перейдут в программу в рамках своих действующих фондов. При этом в течение двух лет после перевода граждане смогут выбрать другой НПФ без потери инвестиционного дохода.

По оценке Минфина, новая схема позволит расширить возможности использования накоплений. Участники ПДС смогут получить налоговый вычет, государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год, а также выплаты в особых жизненных ситуациях. Средства можно будет получить в виде единовременной или срочной выплаты. Доступ к накоплениям также предусмотрен после 15 лет участия в программе либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с 1 января 2024 г. Она позволяет гражданам самостоятельно формировать накопления через негосударственные пенсионные фонды, а также переводить в программу ранее сформированные пенсионные средства. Государство софинансирует взносы участников в течение десяти лет, добавляя до 36 тыс. руб. ежегодно.