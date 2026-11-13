Минфин предложил изменить порядок удержания налогов с доходов по вкладам

Минфин вслед за Национальным советом финансового рынка предложил отложить до 2028 г. переход банков на удержание налогов по прогрессивной шкале. В следующем году банки будут удерживать только 13%, а доначислением налога с учетом прогрессивной шкалы займется ФНС

Минфин России с учетом обращений, поступивших от банков, предложил скорректировать порядок удержания НДФЛ с процентных доходов по вкладам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Куда Минфин предложил внести изменения

В Минфине напомнили, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о распространении прогрессивной шкалы налогообложения на все пассивные доходы россиян (сейчас они облагаются 13 или 15% в зависимости от уровня дохода), к которым в том числе относятся доходы по вкладам, от дивидендов, от операций с ценными бумагами, от продажи имущества и др.

Инициатива предусматривает, что с 2027 г. банки будут выступать налоговыми агентами и самостоятельно удерживать налог с процентов по вкладам каждый месяц.

Что изменится

В новой редакции банки должны будут удерживать только 13% с процентных доходов. Доначислением налога, если доходы пользователя превысят 2,4 млн руб. в год, с учетом прогрессивной шкалы займутся налоговые органы.

«По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с програссивной ставкой», — говорится в сообщении Минфина. Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта.

До конца 2027 г. банкам предстоит донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога на основе прогрессивной ставки. Конкретные сроки определят после дополнительного обсуждения с заинтересованными сторонами, добавили в министерстве.

Для чего нужны изменения

С предложением перенести на 2028 г. введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов по вкладам в ноябре выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР). Организация направила письмо с такой идеей в Госдуму, писал «Коммерсантъ» 10 ноября.

Предложенный порядок — компромисс, который необходим из-за технических возможностей банков, объяснила «Эксперту» руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ Светлана Беляева. «Для полноценного внедрения нового механизма кредитным организациям потребуется существенно доработать свои информационные системы, чтобы правильно рассчитывать НДФЛ с процентных доходов с учетом прогрессивных ставок, необлагаемого лимита и выплат по вкладам в течение года», — уточнила эксперт.

Окончательную сумму налога, которые граждане должны будут уплатить за 2027 г., ФНС рассчитает на основании сведений, полученных от всех банков. Удержание банком 13% в течение года не освобождает вкладчика от уплаты налога по итоговой прогрессивной ставке, добавила Светлана Беляева.