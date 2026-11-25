Минфин России хочет с 1 января 2027 г. ввести пошлину 15% на поставки деликатесов из недружественных стран. В октябре в Совфеде предложили вывести из-под льготного налогообложения хамон, трюфели, пармезан и ряд морепродуктов
Минфин предложил с 1 января 2027 г. ввести 15% пошлину на импорт деликатесов из недружественных стран. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Мы исходим из того, что с 1 января 2027 г. должна заработать [повышенная пошлина на деликатесы]. Соответствующие предложения мы в Минэкономразвития направили, вопрос будет рассмотрен. Мы предложили 15%», — сказал Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации (цитата
по ТАСС).
13 октября бюджетный комитет Совета Федерации при доработке проекта бюджета РФ на три года предложил
вывести из-под льготного налогообложения ряд деликатесов, установив для них ставку НДС в размере 22% вместо льготных 10%. В обновленный перечень тогда предложили включить устрицы, омаров, лобстеров, морских гребешков, осьминогов, мидий, раков, а также сыры (бри, горгонзола, пармезан), трюфели, хамон и др. С аналогичным предложением в октябре выступил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Федеральный бюджет может дополнительно получить 6 млрд руб. в случае отмены льгот по НДС на устрицы, омары и другие деликатесы, заявила
5 октября председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, эти средства можно было бы направить на финансирование социальных объектов, в том числе на строительство школ и детских больниц.
Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента 19 ноября сообщил
, что совместно с кабмином найдено решение в части повышения ввозных таможенных пошлин для продуктов из недружественных стран. Он подчеркнул, что устрицы не могут быть «детскими продуктами питания, которые облагаются по льготной ставке». Спикер ГД добавил, что при этом важно сохранить льготы для производителей деликатесов внутри России.