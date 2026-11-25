Минфин России хочет с 1 января 2027 г. ввести пошлину 15% на поставки деликатесов из недружественных стран. В октябре в Совфеде предложили вывести из-под льготного налогообложения хамон, трюфели, пармезан и ряд морепродуктов

Минфин предложил с 1 января 2027 г. ввести 15% пошлину на импорт деликатесов из недружественных стран. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Мы исходим из того, что с 1 января 2027 г. должна заработать [повышенная пошлина на деликатесы]. Соответствующие предложения мы в Минэкономразвития направили, вопрос будет рассмотрен. Мы предложили 15%», — сказал Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации ( цитата по ТАСС).

13 октября бюджетный комитет Совета Федерации при доработке проекта бюджета РФ на три года предложил вывести из-под льготного налогообложения ряд деликатесов, установив для них ставку НДС в размере 22% вместо льготных 10%. В обновленный перечень тогда предложили включить устрицы, омаров, лобстеров, морских гребешков, осьминогов, мидий, раков, а также сыры (бри, горгонзола, пармезан), трюфели, хамон и др. С аналогичным предложением в октябре выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Федеральный бюджет может дополнительно получить 6 млрд руб. в случае отмены льгот по НДС на устрицы, омары и другие деликатесы, заявила 5 октября председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, эти средства можно было бы направить на финансирование социальных объектов, в том числе на строительство школ и детских больниц.