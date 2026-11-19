В Минфине России заявили о планах повысить пошлины на деликатесы из недружественных государств. Проект постановления внесут в кабмин в ближайшее время. Новые ставки планируется ввести не позже 2027 г.

Минфин России считает необходимым повысить ввозные пошлины на деликатесы из недружественных стран. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«В ближайшее время будет подготовлен проект акта, в соответствии с которым в отношении деликатесов из недружественных стран будут предложены повышенные ставки ввозных пошлин», — сказал он ( цитата по «РИА Новости»).

Новые ставки планируется ввести не позже 2027 г, уточнил замминистр.

По его словам, также будут подготовлены материалы для вынесения этого вопроса на обсуждение стран ЕАЭС, чтобы повышенные пошлины работали не только в России, но и в этих государствах. Материалы будут направлены на рассмотрение комиссии ЕАЭС. Размеры ставок будут обсуждаться с комитетом, добавил он.