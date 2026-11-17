В Кемеровской области при крушении самолета Ан-12 погибли 19 человек, сообщило Минобороны РФ. Трагедия произошла при выполнении планового полета. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность

В Кемеровской области в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-12 погибли 19 человек, сообщили ТАСС в Минобороны России.

Трагедия произошла при выполнении планового полета. Воздушное судно упало в безлюдном районе, отметили в ведомстве.

Предварительной причиной катастрофы в Минобороны назвали техническую неисправность. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия ВКС России.

17 ноября о крушении воздушного судна сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Он уточнил, что катастрофа произошла недалеко от села Ягуново. По его словам, самолет летел транзитом через Кемеровскую область. Позже глава региона уточнил , что МЧС ликвидировало возгорание.