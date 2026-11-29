Российские беспилотники нанесли удар по цехам табачной фабрики Philip Morris в Харькове, где производили боеприпасы для ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Также под удар попали две электроподстанции на Украине и сухогруз в Черном море

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по цехам табачной фабрики Philip Morris в Харькове, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, на предприятии изготавливали боеприпасы для ВСУ.

Также под удар попали электроподстанция напряжением 330 кВ в Днепродзержинске Днепропетровской области и подстанция 110 кВ в Краснопавловке Харьковской области. Последняя, как сообщает ведомство, обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза в Черном море юго-западнее Одессы. Судно, по информации ведомства, доставляло на Украину грузы военного назначения.