Минтранс поддерживает создание единого реестра авиадебоширов, который позволит перевозчикам отказывать в перелетах пассажирам за нарушения на рейсах других авиакомпаний, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью ТАСС. Соответствующие законопроекты уже внесены в Госдуму

Минтранс поддержал инициативу о создании единого реестра авиадебоширов, которым перевозчики смогут отказывать в перелетах. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

«Мы поддержали инициативу парламентариев, соответствующие проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП уже внесены в Государственную думу. Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров — безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», — сказал Дмитрий Ядров.

Законопроекты предусматривают расширение оснований для включения пассажиров в реестр. В него смогут попадать не только нарушители правил поведения на борту, но и лица, совершившие мелкое хулиганство. Авиакомпании также получат право обмениваться сведениями о таких пассажирах.

При повторном нарушении срок ограничения на перелеты увеличится с одного года до трех лет. Сейчас каждый перевозчик ведет собственный список нарушителей и самостоятельно принимает решение об отказе в перевозке. Новый механизм позволит авиакомпаниям учитывать нарушения, совершенные на рейсах других перевозчиков.