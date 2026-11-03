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Минтранс рассматривает идею упростить возврат средств за отмененные рейсы

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 13:56
Фото: Мельникова Елена/Агентство «Москва»
В России могут упростить возврат средств за отмененные авиарейсы. Как сообщают «Известия», Минтранс обсуждает внедрение единого электронного порядка компенсации. Предлагается установить единый 10-дневный срок возврата средств
Минтранс может упростить возврат средств за отмененные рейсы. Ведомство уже запросило позицию по этому вопросу у перевозчиков и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщили «Известия» со ссылкой на обращение Минтранса.
В октябре в министерство обратились депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Парламентарии предложили пересмотреть процедуру возврата билетов, отмечает газета со ссылкой на их письмо.
«Отмена рейса ставит пассажира перед необходимостью оперативно решить, воспользоваться ли другой перевозкой или вернуть деньги. При этом сведения об отмене уже имеются у авиакомпании, но получение средств нередко требует от гражданина отдельного обращения, заполнения формы и ожидания ответа», — говорится в документе.
В Минтрансе подтвердили «Известиям», что депутаты предложили разработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Сейчас ведомство обсуждает этот вопрос с участниками рынка для формирования консолидированной позиции.
По данным издания, инициатива подразумевает создание единого электронного порядка компенсации: пассажирам достаточно будет подтвердить отказ от альтернативного рейса без подачи отдельного заявления. Предлагается установить единый 10-дневный срок возврата средств за отмененные рейсы.
Сейчас правила различаются: у некоторых перевозчиков рассмотрение заявок занимает до 30 дней. Единый механизм поможет сократить количество споров между пассажирами и авиакомпаниями, отметил в комментарии «Известиям» председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

По данным «АльфаСтрахования», за неполные пять месяцев 2026 г. количество длительных задержек авиарейсов выросло в среднем в два раза, а число всех отмен — в 4,3 раза. Задержки от 60 минут увеличились в 1,9 раза, от двух часов — в 2,1 раза, от трех часов — в 2,3 раза. Число задержек от четырех часов и более выросло почти в 2,4 раза.

Причинами сбоев стали аномальные снегопады в январе, массовые отмены рейсов на Ближний Восток весной, а также ежедневные атаки БПЛА и закрытия аэропортов по сигналу «Ковер» с мая.

Тэги
Минтранс Деньги рейсы

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