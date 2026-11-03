Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении единого пособия

В России с 1 апреля 2027 г. при назначении единого пособия на детей будут учитывать обороты по счетам. Проект постановления правительства об этом подготовил Минтруд. Также ведомство предлагает уточнить требования к минимальному объему заработка для получения единого пособия — 10 МРОТ в год

Минтруд РФ предложил с апреля 2027 г. учитывать обороты по счетам при назначении единого пособия на детей. Проект постановления правительства об этом опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Объем оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. Речь идет о зарплате, социальных пособиях, премиях, доходах от самозанятости и иных видов доходов и выплат. Соцфонд РФ будет запрашивать данные за последний год ежемесячно не позднее 1 числа месяца периода, на который назначено ежемесячное пособие, следует из документа.

При этом переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества учитываться не будут, если они подтверждены документально.

Для оценки поступлений на счета от гражданина не понадобится каких-либо справок. Но если кредитная организация не представит необходимую информацию в срок, заявитель сможет донести эти сведения самостоятельно, уточнили в Минтруде.

Если ФНС заметит изменение доходов, СФР должен будет провести повторную оценку среднедушевого дохода семьи. В случае превышения этого показателя величины прожиточного минимума на душу населения выплата ежемесячного пособия прекратится.

Единое пособие ввели в России в 2023 г. Его могут оформить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины с низкими доходами. Для этого доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее 8 МРОТ в год. Ежемесячный доход на человека при этом не должен превышать региональный ПМ на душу населения. Также необходимо учесть имущественные критерии. Заявитель и дети должны иметь гражданство РФ и проживать в стране. Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В Минтруде напомнили, что обороты по счетам уже оценивают в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Там уточнили, что до 1 апреля данные будут собирать для аналитических целей, они не будут влиять на решение о назначении выплаты.

Согласно проекту постановления, Соцфонд и Минцифры до 31 марта 2027 г. должны будут обеспечить технологическую возможность для заявителя и членов его семьи получить в банке данные об операциях на счетах и вкладах. МВД в тот же срок должно подготовиться предоставлять данные Соцфонду о прекращении гражданства РФ.

Кроме того, ведомство хочет с 1 января 2027 г. уточнить требования к минимальному объему заработка для получения единого пособия — 10 МРОТ в год. Это условие не касается граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия заработка — беременность, уход за детьми в возрасте до трех лет, семейные обстоятельства, инвалидность и др.