Минцифры подготовило проект обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., согласно которому рост тарифов на услуги связи в России может ускориться, пишут «Известия». По оценке экспертов, в ближайшие годы темпы повышения могут увеличиться до 15–20%. В Минцифры и ФАС напомнили, что рост стоимости услуг должен быть обоснованным

В России может ускориться рост тарифов на услуги связи, пишут «Известия» со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли до 2035 г., подготовленную Минцифры.

Власти допускают это как при базовом, так и при целевом сценарии развития отрасли, который предполагает более интенсивный рост. В проекте подчеркивается усиление дисбаланса между растущим интернет-трафиком и стагнацией экономических показателей отрасли.

Авторы стратегии связывают дисбаланс с тем, что рост стоимости услуг связи в последние годы отставал от объемов потребления трафика и общего уровня инфляции. В 2021–2025 гг. интернет-трафик в России ежегодно рос в среднем на 21,6%, в то время как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа увеличивались лишь на 8%.

«Нагрузка на инфраструктуру растет: за последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — пояснили газете в Минцифры.

Работа над изменениями в стратегии продолжается. Сценарные расчеты в проекте не означают автоматического повышения тарифов, уточнили в ведомстве. Там отметили, что рост стоимости услуг должен быть обоснован расходами на развитие и модернизацию сетей. Экономическую обоснованность изменений проверяет ФАС. В службе добавили, что если операторы не могут подтвердить повышение финансовыми показателями, то в их отношении принимаются меры антимонопольного реагирования.

При этом гендиректор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков прогнозирует рост тарифов операторов в следующем году. По его оценке, для поддержания инвестиций в качество связи и сохранения темпов развития в конкуренции с передовыми странами медианный тариф должен быть на уровне 2,3–2,5 тыс. рублей в месяц.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков также не исключил роста тарифов в ближайшие годы на 15–20%. Сейчас, по его словам, стоимость услуг связи ежегодно растет на 8–10%.