Банки должны будут передавать по запросу Минюста информацию о людях и организациях, которые пополняют счета иноагентов. Такой проект приказа ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Банки должны будут отвечать на запросы в течение трех суток. Среди другой информации, которую банки должны будут передавать — информация о месте снятия наличных со счетов иноагентов, об арендуемых ими банковских ячейках и др.
Банки России должны будут предоставлять Минюсту сведения о счетах и операциях иноагентов, а также о людях и организациях, пополняющих их счета. Проект приказа ведомство опубликовало
для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Кредитные организации должны будут предоставлять данные о счетах и вкладах проверяемых лиц, операциях по ним, а также о тех, кто вносил на них средства, следует из документа.
Какую информацию сможет запрашивать Минюст об отправителях денег:
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Фамилию, имя и отчество;
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Адрес регистрации отправителя;
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Номер банковского счета и привязанные к нему номера телефонов.
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Если средства вносила организация, банк должен будет указать ее наименование, адрес и банковские реквизиты.
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В выписках также будут приводить дату, время, сумму и назначение платежа, данные получателя и способ проведения операции (банкомат, мобильное приложение или сайт банка).
Банки также обяжут сообщать, где и когда со счетов иноагентов были сняты наличные, указывать номера банкоматов и отделений, а также место открытия счета. Помимо этого, банки должны будут передавать в Минюст информацию об арендуемых иноагентом ячейках, о сделках по ценным бумагам, а также о мобильных номерах, которые оплачиваются со счетов иноагентов, говорится в документе.
У банков будет три рабочих дня, чтобы ответить на запрос. Приказ может вступить в силу 24 декабря, следует из проекта документа.
4 августа президент России Владимир Путин подписал
закон о временных ограничительных мерах для скрывающихся за рубежом и уклоняющихся от наказания граждан и иностранных агентов. Документ предусматривает, в частности, блокировку счетов в российских банках, приостановку операций с недвижимостью и ценными бумагами, а также запрет на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, отказ в предоставлении ряда консульских и нотариальных услуг. 31 августа в России ввели
гуманитарное пособие для близких осужденных релокантов — постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.