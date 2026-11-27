Банки должны будут передавать по запросу Минюста информацию о людях и организациях, которые пополняют счета иноагентов. Такой проект приказа ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Банки должны будут отвечать на запросы в течение трех суток. Среди другой информации, которую банки должны будут передавать — информация о месте снятия наличных со счетов иноагентов, об арендуемых ими банковских ячейках и др.

Банки России должны будут предоставлять Минюсту сведения о счетах и операциях иноагентов, а также о людях и организациях, пополняющих их счета. Проект приказа ведомство опубликовало для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Кредитные организации должны будут предоставлять данные о счетах и вкладах проверяемых лиц, операциях по ним, а также о тех, кто вносил на них средства, следует из документа.

Какую информацию сможет запрашивать Минюст об отправителях денег: Фамилию, имя и отчество;

Адрес регистрации отправителя;

Номер банковского счета и привязанные к нему номера телефонов.

Если средства вносила организация, банк должен будет указать ее наименование, адрес и банковские реквизиты.

В выписках также будут приводить дату, время, сумму и назначение платежа, данные получателя и способ проведения операции (банкомат, мобильное приложение или сайт банка).

Банки также обяжут сообщать, где и когда со счетов иноагентов были сняты наличные, указывать номера банкоматов и отделений, а также место открытия счета. Помимо этого, банки должны будут передавать в Минюст информацию об арендуемых иноагентом ячейках, о сделках по ценным бумагам, а также о мобильных номерах, которые оплачиваются со счетов иноагентов, говорится в документе.

У банков будет три рабочих дня, чтобы ответить на запрос. Приказ может вступить в силу 24 декабря, следует из проекта документа.