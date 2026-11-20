Минюст России включил в реестр иностранных агентов новостной канал «Бюро», ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)», проект «Перезагрузка 2026» и еще пятерых человек. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о политике властей РФ
Минюст России включил в реестр иностранных агентов новостной канал «Бюро», информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)» и проект «Перезагрузка 2026». Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Telegram-канал «Красный темник» принадлежит депутату краснодарской гордумы от КПРФ Александру Сафронову. Ведомство считает, что канал распространяет недостоверную информацию о политике российских властей и избирательной системе страны. Также в нем публиковались материалы иноагентов и сообщения с призывами к участию в несанкционированных акциях и митингах.
Канал «Бюро», по утверждению Минюста, также публиковал фейки о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине и взаимодействовал с иностранными агентами. Руководство каналом осуществляется за пределами России. По аналогичным причинам в реестр попал проект «Перезагрузка 2026», организатором которого является нежелательная организация.
Также иноагентами признаны блогер Сергей Матвеев, философ Марина Быкова и журналисты Сергей Панов, Максим Максименко и Елена Барышева.
По версии Минюста, все пятеро распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступали против спецоперации и участвовали в создании или распространении материалов иноагентов. Все они, по данным ведомства, проживают за пределами России.
Минюст также указал, что Максим Максименко содействовал сбору средств для ВСУ, для организации, признанной в России террористической, и организации, включенной в перечень нежелательных.
В предыдущий раз Минюст расширил
реестр 6 ноября. Иноагентами признали медиаресурс «Разоблачено», журналиста Мурата Темирова, публициста Бориса Грозовского, поэтессу Галину Рымбу, режиссера Леду Гарину и др.