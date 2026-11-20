Минюст России включил в реестр иностранных агентов новостной канал «Бюро», ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)», проект «Перезагрузка 2026» и еще пятерых человек. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о политике властей РФ

Минюст России включил в реестр иностранных агентов новостной канал «Бюро», информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)» и проект «Перезагрузка 2026». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Telegram-канал «Красный темник» принадлежит депутату краснодарской гордумы от КПРФ Александру Сафронову. Ведомство считает, что канал распространяет недостоверную информацию о политике российских властей и избирательной системе страны. Также в нем публиковались материалы иноагентов и сообщения с призывами к участию в несанкционированных акциях и митингах.

Канал «Бюро», по утверждению Минюста, также публиковал фейки о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине и взаимодействовал с иностранными агентами. Руководство каналом осуществляется за пределами России. По аналогичным причинам в реестр попал проект «Перезагрузка 2026», организатором которого является нежелательная организация.

Также иноагентами признаны блогер Сергей Матвеев, философ Марина Быкова и журналисты Сергей Панов, Максим Максименко и Елена Барышева.

По версии Минюста, все пятеро распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступали против спецоперации и участвовали в создании или распространении материалов иноагентов. Все они, по данным ведомства, проживают за пределами России.

Минюст также указал, что Максим Максименко содействовал сбору средств для ВСУ, для организации, признанной в России террористической, и организации, включенной в перечень нежелательных.