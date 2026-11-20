Телеведущую Татьяну Лазареву, политического деятеля Любовь Соболь и издателя Петра Верзилова (все признаны в РФ иноагентами, включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) внесли в реестр лиц, находящихся под временными ограничениями. В список также попали политолог Аббас Галлямов, блогер Максим Кац (также признаны иноагентами) и еще восемь человек. Сейчас в этом реестре находятся 35 человек

Минюст внес иноагентов Татьяну Лазареву, Любовь Соболь, Артура Смольянинова и Петра Верзилова (все четверо включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. Список опубликован на сайте Минюста.

Всего в список 20 ноября добавили 13 человек. Среди них — блогер Максим Кац (признан иноагентом), экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Впервые этот реестр начали пополнять 23 октября, тогда в него внесли 12 человек. Сейчас в него включены 35 человек.

Президент России Владимир Путин подписал закон о временных ограничительных мерах для скрывающихся за рубежом и уклоняющихся от наказания граждан и иностранных агентов. Документ предусматривает, в частности, блокировку счетов в российских банках, приостановку операций с недвижимостью и ценными бумагами, а также запрет на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, отказ в предоставлении ряда консульских и нотариальных услуг.

Закон также лишает таких лиц права на управление транспортными средствами и выезд из РФ на период действия ограничений. Банкам запрещено предоставлять свои сервисы для денежных переводов уехавшим нарушителям закона.