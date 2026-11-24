Владимир Путин поручил продлить выплаты для погашения ипотеки для многодетных семей на Дальнем Востоке до 2030 г. Речь идет о выплате в размере 1 млн руб.

Правительство России должно предусмотреть продление выплат по 1 млн руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми на Дальнем Востоке до 2030 г. Такое поручение по итогам поездки во Владивосток 2–3 сентября дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

Доклад о выполнении должен быть представлен до 1 февраля 2027 г. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин.

Речь идет о выплате в размере 1 млн руб. Она полагается семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, ее предоставляют «на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам», уточняется в поручении.

Пилотный проект по выплатам многодетным семьям в ДФО на погашение ипотеки стартовал в 2023 г. в Приморском крае. В рамках эксперимента размер таких выплат был увеличен с 450 тыс. до 1 млн руб.

В августе 2024 г. кабмин расширил число регионов Дальнего Востока, где многодетные семьи получают эту выплату. В перечень включили Камчатский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область.