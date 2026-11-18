Мошенники похитили у российских геймеров 914,2 тыс. руб. за пять дней, воспользовавшись интересом к выходу GTA VI, сообщили аналитики F6. Для обмана они создали поддельный магазин цифровых товаров Play2Win, через который похищали платежные данные пользователей
Злоумышленники похитили у российских пользователей 914,2 тыс. руб. за пять дней, воспользовавшись интересом к выходу игры GTA VI. Схему обнаружили
аналитики компании F6.
Для обмана мошенники создали поддельный магазин цифровых товаров Play2Win, который предлагал пополнять баланс PlayStation Store и других сервисов. Злоумышленники использовали схему «Мамонт», которая предполагает размещение объявлений о продаже товаров по привлекательным ценам и последующую кражу банковских данных через фишинговые сайты.
В случае с Play2Win пользователям предлагали пополнить баланс с наценкой от 6% до 11%. Так, например, за пополнение счета на 1 тыс. руб. просили дополнительно заплатить 115 руб. Месячная подписка PlayStation Plus стоила 890 руб., годовая — 7298 руб.
После перехода на страницу оплаты пользователи передавали мошенникам данные банковских карт и теряли перечисленные деньги. Ссылки на поддельный магазин распространяли через сайты объявлений, игровые форумы, тематические чаты в Telegram и комментарии под публикациями в социальных сетях. При этом участники мошеннической группы могли менять название магазина и отправлять пользователям ссылки как на главную страницу, так и на отдельные товары.
Старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков F6 Мария Синицына отметила, что целью мошенников может быть не только кража денег, но и похищение игровых аккаунтов и учетных записей в мессенджерах, а также распространение вредоносного программного обеспечения.
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