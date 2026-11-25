Посол России в Польше Георгий Михно отверг обвинения в причастности Москвы к инцидентам с нарушением польского воздушного пространства 20 ноября. В Минобороны Польши тогда заявили, что на территории страны упали несколько объектов. Позже в польском Минюсте уточнили, что упавшими объектами оказались ракеты

Посол России в Польше Георгий Михно отверг обвинения Варшавы в причастности Москвы к инцидентам с нарушением польского воздушного пространства 20 ноября, сообщили в российском посольстве.

Дипломат назвал обвинения безосновательными и не подкрепленными доказательствами. «С российской стороны было подчеркнуто, что мы считаем абсолютно неприемлемой практику, при которой обвинения в адрес России — суверенного государства — выдвигаются на основе предвзятых соображений политической конъюнктуры с заранее назначенным виновником», — говорится в сообщении посольства.

Георгия Михно вызвали в МИД Польши, где ему заявили протест, 24 ноября. Представитель польского МИД Мацей Вевюр сообщил, что российскому послу вручили дипломатическую ноту.

Отвечая на вопрос о возможной высылке посла, он призвал к осторожности. По его словам, задача Варшавы — обеспечить безопасность, а не добиваться эскалации, передает Gazeta.pl. Против высылки российского дипломата выступил и заместитель министра обороны Польши Станислав Взёнтек. В интервью Polskie Radio 24 он заявил , что такой шаг повлечет ответные меры Москвы и осложнит работу польской дипмиссии. Он предупредил, что высылка посла может довести напряженность в отношениях до уровня, угрожающего началом войны.

20 ноября польские власти сообщили о падении трех объектов на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш первоначально заявил , что речь идет о двух ракетах и, предположительно, реактивном беспилотнике. Один из объектов, упавший в населенном пункте Новы-Липовец, он идентифицировал как крылатую ракету Х-101. По словам министра обороны Польши, пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.