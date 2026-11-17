МВД России объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иноагентом), следует из базы ведомства. Основанием для розыска указана уголовная статья

МВД России объявило в розыск журналистку Катерину Гордееву (признана в РФ иноагентом). Сведения о ней появились в ведомственной базе розыска.

Основанием для розыска указана статья УК РФ. По какой именно статье разыскивают Катерину Гордееву, в базе не уточняется.

7 августа Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Катерины Гордеевой за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По этой статье ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Основанием стали публикации в Telegram-канале журналистки. Тогда в СК заявили, что рассматривают вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Минюст внес Катерину Гордееву в реестр иноагентов в сентябре 2022 г.