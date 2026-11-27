Удаленные фото и сообщения могут сохраниться в корзине и памяти устройства, а также в облачных хранилищах и на серверах сервисов, предупредили в МВД. У специалистов по цифровой криминалистике есть возможность восстановить стертые файлы, переписки и другие цифровые следы

Удаленные фото и сообщения могут по-прежнему быть доступны в корзине и памяти устройства. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Также достать информацию можно из облачных хранилищ, устройств других пользователей и с серверов цифровых сервисов. В МВД обратили внимание, что удаление файлов не означает их окончательного уничтожения.

«В отдельных случаях специалисты по цифровой криминалистике могут восстановить удаленные файлы, переписку и другие электронные следы. Однако технологии шифрования и особенности накопителей способны затруднить или исключить восстановление», — отметили в ведомстве.