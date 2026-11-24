На «Госуслугах» открыли запись на ЕГЭ-2027 — подать заявление нужно до 1 февраля, сообщили в Рособрнадзоре. Сервис доступен в 53 регионах. Выбрать предметы и зарегистрироваться на экзамены может сам участник с подтвержденной учетной записью или родитель несовершеннолетнего выпускника

Выпускники могут записаться на ЕГЭ-2027 через «Госуслуги». Как сообщили в Рособрнадзоре, электронная подача заявления доступна в 53 регионах России до 1 февраля.

Подать заявление могут выпускники текущего и прошлых лет, экстерны, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в этом учебном году.

Для самостоятельной регистрации потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». За несовершеннолетнего участника заявление может направить родитель или законный представитель.

Определиться с экзаменами поможет сервис «Подбор вуза», уточнили в ведомстве. В нем можно выбрать направление обучения, найти университеты с нужной специальностью и узнать, какие предметы ЕГЭ потребуются для поступления.

Участники с ограничениями по здоровью и выпускники колледжей могут выбрать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) вместо ЕГЭ либо сочетать обе формы, уточнили в Рособрнадзоре. Выбор формы экзамена будет доступен при заполнении заявления.

Согласно проекту расписания, основной период ЕГЭ в 2027 г. планируется провести с 1 июня по 9 июля. Первыми должны пройти экзамены по истории, литературе и химии. Русский язык намечен на 4 июня, математика базового и профильного уровней — на 7 июня. Для пересдачи одного предмета по выбору выпускника предусмотрены 8 и 9 июля.