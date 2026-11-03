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На «Госуслугах» появилась возможность сменить оператора связи с сохранением номера

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 03 ноя 2026 17:25
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Сменить оператора мобильной связи теперь можно через «Госуслуги» — сделать это можно с сохранением номера телефона, сообщили в Минцифры. Раньше такую услугу оформляли либо в офисе оператора связи, либо на его сайте
У россиян появилась возможность поменять оператора мобильной связи с сохранением номера через заявку на портале «Госуслуг», сообщила пресс-служба Минцифры.
«Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса», — уточнили в ведомстве. К сервису подключились операторы «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», МТС и Т2), а также другие операторы, связанные с базой данных перенесенных номеров, отметили в Минцифры.
Для подачи заявления через «Госуслуги» нужно зайти в раздел «Сим-карты», выбрать необходимый номер и сообщить о смене оператора. После этого потребуется заполнить данные по инструкции и отправить заявление. После проверки оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора — это можно будет сделать как лично в салоне связи, так и через приложение «Госключ». Затем пользователю выдадут сим-карту, куда перенесут его номер.
Ранее действовавшие способы подачи заявки на перенос номера (на сайте или в офисе оператора) будут сохранены, заверили там. Среди других способов — подача заявления на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в определенном регионе РФ и сравнить тарифы операторов.
В апреле 2025 г. на «Госуслугах» запустили сервис «Сим-карты», с помощью которого россияне могут проверить количество зарегистрированных на них сим-карт. Как пояснили в Минцифры, благодаря новому сервису гражданам больше не нужно обращаться к каждому из операторов, чтобы проверить, не оформлены ли на них «серые» сим-карты.
Тэги
Минцифры Госуслуги Мобильная связь

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