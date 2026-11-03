На «Госуслугах» появилась возможность сменить оператора связи с сохранением номера

Сменить оператора мобильной связи теперь можно через «Госуслуги» — сделать это можно с сохранением номера телефона, сообщили в Минцифры. Раньше такую услугу оформляли либо в офисе оператора связи, либо на его сайте

У россиян появилась возможность поменять оператора мобильной связи с сохранением номера через заявку на портале «Госуслуг», сообщила пресс-служба Минцифры.

«Заявка автоматически попадет к независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проведет проверку на соответствие условиям переноса», — уточнили в ведомстве. К сервису подключились операторы «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», МТС и Т2), а также другие операторы, связанные с базой данных перенесенных номеров, отметили в Минцифры.

Для подачи заявления через «Госуслуги» нужно зайти в раздел «Сим-карты», выбрать необходимый номер и сообщить о смене оператора. После этого потребуется заполнить данные по инструкции и отправить заявление. После проверки оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора — это можно будет сделать как лично в салоне связи, так и через приложение «Госключ». Затем пользователю выдадут сим-карту, куда перенесут его номер.

Ранее действовавшие способы подачи заявки на перенос номера (на сайте или в офисе оператора) будут сохранены, заверили там. Среди других способов — подача заявления на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в определенном регионе РФ и сравнить тарифы операторов.