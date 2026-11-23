Почти 47 млрд руб. направят на строительство двух железнодорожных паромов, которые повысят транспортную доступность Калининградской области. Суда планируют построить к 2030 г. Михаил Мишустин отметил, что «попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся»

Правительство включило строительство двух железнодорожных паромов для маршрута Усть-Луга (Ленинградская область) — Балтийск (Калининградская область) в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, получающих финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Стоимость проекта составит почти 47 млрд руб. Из ФНБ планируется привлечь до 38,1 млрд руб., или 81% финансирования. Оставшуюся сумму выделят из федерального бюджета. Завершить строительство судов рассчитывают к 2030 г., говорится в сообщении.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин сообщил , что паромы уже строятся на отечественной верфи по российскому проекту. Они увеличат объем морских грузовых и пассажирских перевозок, снизят зависимость региона от сухопутного транзита и расходы бизнеса на доставку грузов, а также повысят транспортную доступность Калининградской области. Михаил Мишустин подчеркнул, что проект необходим для бесперебойного снабжения Калининградской области товарами и сырьем.

«Президент подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся», — сказал Михаил Мишустин.

Вопрос безопасности региона неоднократно обсуждался на фоне заявлений о возможной блокаде. Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 1 октября сообщил , что президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области.