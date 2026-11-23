Актера Никиту Джигурду доставили в реанимацию с инфарктом, сообщила «РИА Новости» его супруга Марина Анисина. По ее словам, артист находится под наблюдением врачей

Актера и шоумена Никиту Джигурду утром госпитализировали с инфарктом. Скорую помощь вызвала его супруга Марина Анисина, рассказала она «РИА Новости».

«Сегодня утром вызвала скорую, на скорой увезли в реанимацию с инфарктом. Доставили его в 09:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет», — сообщила Марина Анисина. Она добавила, что сейчас артистом занимаются врачи.

По информации Telegram-канала Mash, самочувствие 65-летнего Никиты Джигурды ухудшилось после поездки к друзьям в Екатеринбург, где он впервые сыграл в падел. Канал утверждает, что артист и ранее страдал гипертонией, а после матча давление стало подниматься до 230 мм рт. ст.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 г. в Киеве. В 1987 г. окончил Театральное училище имени Щукина, затем работал в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот». Никита Джигурда также известен как певец и исполнитель авторских песен.