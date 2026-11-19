Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку, если граждане отвергнут новую Конституцию. Оппозиция считает, что предлагаемые поправки соответствуют интересам Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку, если граждане на референдуме отвергнут новую Конституцию. Об этом политик сказал в ходе заседания правительства страны.

«У меня есть предложение к оппозиции, которое укладывается в логику их программы. Конституция, конечно же, должна быть доработана в логике „реальной Армении“. <…> И второе предложение к оппозиции: давайте проведем референдум. Если народ отвергнет конституцию, я подам в отставку», — сказал Никол Пашинян ( цитата по ТАСС).

При этом он допустил уход с поста премьера и в случае принятия поправок в основной закон страны. По словам Никола Пашиняна, предложенные изменения позволят достичь мирного соглашения с Азербайджаном, после подписания которого он будет считать свою миссию выполненной.

Премьер пообещал опубликовать проект новой Конституции Армении уже на следующей неделе.