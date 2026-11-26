Ереван должен взять на себя ответственность за охрану госграниц, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он поблагодарил российских пограничников за то, что они все это время «стояли на границах Армении»

Армения намерена в предстоящие годы полностью перейти к самостоятельной охране своих границ. Об этом заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы дежурили на наших границах. Но я думаю, что в ближайшие годы мы должны в полной мере взять на себя ответственность за защиту государственных границ», — сказал Никол Пашинян ( цитата по News.am).

Конкретных сроков прекращения работы российских пограничников он не назвал.

Никол Пашинян также назвал невозможной отмену закона о вступлении Армении в ЕС. Он объяснил это тем, что документ приняли по гражданской инициативе, а затем курс получил поддержку избирателей на парламентских выборах. Основной целью предстоящего визита в Москву, который запланирован на 3 декабря, премьер назвал поиск взаимоприемлемых решений.