НОВИКОМ в третьем квартале получил рекордную прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), которая составила 11,4 млрд руб. Всего за девять месяцев текущего года чистая прибыль банка составила 22,6 млрд руб.

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за девять месяцев 2026 г. Чистая прибыль банка составила 22,6 млрд руб. Из них 11,4 млрд руб. банк заработал в третьем квартале.

«Это рекордный квартальный результат за 33 года работы финансовой организации», — говорится в сообщении банка.

Кредитный портфель банка вырос на 25%, до 939 млрд руб., активы — на 10,5%, до 1,62 трлн руб. Объем средств корпоративных клиентов достиг 1,16 трлн руб. (рост на 23%), а капитал — 137,1 млрд руб. (рост на 6%).

«Динамика финансовых показателей НОВИКОМа подтверждает правильность стратегии, утвержденной акционером, и эффективность банка. Мы растем быстрее рынка, сохраняя при этом высокое качество кредитного портфеля и стабильный уровень достаточности капитала. Уверена, что сочетание накопленного опыта и системного подхода к развитию бизнеса позволит НОВИКОМу и дальше расширять присутствие на рынке и вносить вклад в развитие российской экономики», — отметила председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что стратегия развития до 2036 г. предусматривает дальнейшее развитие взаимодействия банка с российскими компаниями и расширение работы с корпоративными клиентами за пределами контура Госкорпорации Ростех. Ранее общее собрание акционеров НОВИКОМа приняло решение о выплате дивидендов за 2025 г. в размере 10,1 млрд руб. Они направляются на развитие отечественной промышленности и реализацию ключевых для страны проектов.

НОВИКОМ специализируется на финансировании и обслуживании предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. С 2016 г. 100% акций банка принадлежит Госкорпорации Ростех. Входит в холдинг «РТ-Финанс», который консолидирует финансовые активы корпорации.