NYT: Скотт Бессент переехал на военную базу якобы после угроз Ирана

Глава Минфина США Скотт Бессент переехал на военную базу из-за предполагаемых угроз со стороны Ирана, узнала NYT. По данным американских чиновников, он стал одной из приоритетных целей Тегерана после того, как возглавил кампанию по финансовой изоляции Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент переехал из Вашингтона на военную базу после угроз Ирана. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, глава Минфина США стал последним американским чиновником, который покинул свой дом из-за опасений по поводу безопасности. Официальные лица США пришли к выводу, что иранский заговор против действующих и бывших американских чиновников перешел в более продвинутую стадию, утверждают источники NYT.

Детали

С августа Скотт Бессент возглавляет кампанию по финансовой изоляции Ирана, которая направлена на ужесточение санкций в отношении Тегерана и введение ограничений против торговых путей, из-за чего стал одной из приоритетных целей Ирана, пишет газета. При этом серьезность угроз в адрес Скотта Бессента неясна.

По данным американских чиновников, возможности Ирана по проведению масштабных атак за рубежом ограничены, но Тегеран неоднократно выдвигал целенаправленные угрозы официальным лицам США, в том числе президенту США Дональду Трампу.

Представитель Министерства финансов США заявил NYT, что угрозы Ирана не остановят Скотта Бессента, и подтвердил намерение продолжать кампанию по сдерживанию экономики Ирана.

На кого еще может быть нацелен Тегеран

Одной из иранских целей NYT называет Дональда Трампа, которого Тегеран преследует с 2020 г. 10 июля The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники сообщили , что Израиль передал США разведданные о возможной подготовке Ираном покушения на американского лидера. По их информации, Вашингтон пока не проверял детали возможного заговора. Источники CNN допустили, что израильский доклад может быть попыткой повлиять на решения президента США о военных действиях против Ирана.