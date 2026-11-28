Разработчик ChatGPT компания OpenAI подала иск против Apple, обвинив ее в краже коммерческих секретов и нечестной конкуренции, сообщает FT. OpenAI утверждает, что ее бывший сотрудник, вернувшийся в Apple, похитил более 100 конфиденциальных инженерных и производственных файлов, содержащих сведения о планах по развитию продуктов и поставщиках

OpenAI обвинила Apple в краже коммерческих секретов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Компания подала иск в суд Калифорнии в ответ на обвинения Apple в краже конфиденциальной информации лабораторией искусственного интеллекта этим летом. OpenAI заявила, что Apple использует свое доминирующее положение для подавления конкуренции, угрожая поставщикам, работающим над новыми устройствами.

Также OpenAI утверждает , что ее бывший сотрудник, вернувшийся в Apple, похитил более 100 конфиденциальных инженерных и производственных файлов, содержащих сведения о планах по развитию продуктов и поставщиках.

По данным Financial Times, обострение судебного спора ухудшит отношения между компаниями, заключившими два года назад партнерство по внедрению ChatGPT в iPhone.