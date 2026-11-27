Студия имени Грекова воссоздаст панораму «Оборона Севастополя», поврежденную ударом беспилотника в июне. В музее ранее оценивали сроки восстановления в пять лет. В ВТБ говорили, что направят на выполнение работ 1 млрд руб.

Студия имени Грекова воссоздаст панораму «Оборона Севастополя» 1854–1856 гг., сообщила пресс-служба музея обороны Севастополя.

«Воссозданием полотна и предметного плана панорамы „Оборона Севастополя“ 1854–1855 гг. займется <…> творческое объединение военных художников — Студия им. М. Б. Грекова», — говорится в сообщении ( цитата по «Интерфаксу»).

Реставраторы осмотрели здание панорамы, оценили состояние несущих конструкций и обсудили создание копии полотна, уточнили в музее. По словам директора музея Татьяны Сарапулкиной, работы будут включать ремонт здания и кровли, а затем написание картины.

Для работы реставраторам передали архивные материалы и цифровую копию полотна. На реализацию проекта ВТБ выделил 1 млрд руб., говорили в банке.

Здание панорамы «Оборона Севастополя» получило повреждения в результате атаки беспилотников в ночь на 10 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о почти полном уничтожении панорамы, подчеркнув, что полотно будет восстановлено. 11 июня утром пожар в здании панорамы потушили . В результате возгорания никто не пострадал.