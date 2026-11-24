Покойный папа римский Франциск описал в личном дневнике три случая «встречи с дьяволом», пишет CNN со ссылкой на дневники понтифика. Два таких случая произошли в Аргентине, когда он занимал пост архиепископа Буэнос-Айреса, а третий — в Риме в 2018 г.

Папа римский Франциск, скончавшийся в апреле 2025 г., описал в личном дневнике три случая, когда, по его словам, он сталкивался с дьяволом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на записи из дневников понтифика, которые были опубликованы Ватиканом после его смерти.

Два случая, описанных Франциском, произошли в Аргентине, когда он еще был архиепископом Буэнос-Айреса. Третье мистическое видение случилось в Риме в 2018 г.

В первый раз будущий папа римский увидел дьявола, когда передвигался в автомобиле в Буэнос-Айресе; второй раз — в этом же городе во время богослужения. В августе 2024 г. Франциск написал, что «не может забыть его глаза». По словам понтифика, взгляд, с которым он столкнулся, был «огненным», «угрожающим», но в то же время «соблазнительным».

Третья встреча произошла через несколько дней после его возвращения из Чили, где он побывал в январе 2018 г. CNN отмечает, что та поездка была омрачена скандалом, связанным с обвинениями чилийских священнослужителей в сексуальном насилии.

«Через несколько дней после возвращения в Рим я был на совещании. Я увидел его [дьявола] и услышал его торжествующий голос, в котором сквозило чувство превосходства», — поделился папа римский в своем дневнике в январе 2021 г. По его словам, дьявол в тот момент произнес фразу «Теперь у меня есть все, чего я хотел». Во время третьей встречи Франциск был поражен «мощной хрипотой голоса» дьявола.