Пассажиры «бесконечного круиза» попытались выкупить лайнер

Пассажиры лайнера Villa Vie Odyssey, который находился в кругосветном путешествии, но приостановил круиз из-за резкого роста цен на топливо, хотели выкупить судно, пишет Business Insider. Собранной суммы оказалось недостаточно, поэтому от сделки пришлось отказаться

Пассажиры «бесконечного круиза» на лайнере Odyssey компании Villa Vie Residences не смогли выкупить судно. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на письмо инициативной группы Sagar Capital.

Группа в течение двух месяцев пыталась договориться о покупке судна, но так и не достигла соглашения. По словам члена совета жителей Пола Монтойи, участники были готовы вложить значительные средства. Инициативу поддержали 169 из 203 пассажиров, но собранной суммы оказалось недостаточно для выкупа.

«Нам немного не хватило, но мы были довольно близки к цели», — сказал Пол Монтойя. Он не уточнил конкретную сумму, необходимую для покупки судна.

Sagar Capital отказалась от сделки из-за разногласий с кредитором, высокого долга Villa Vie, юридических рисков и возможных расходов на банкротство, следует из письма. Основатель компании Villa Vie Микаэль Петтерсон сообщил Business Insider, что оператор ищет новый капитал, но не исключает банкротства.

Villa Vie Residences — американская компания, специализирующаяся на длительных круизах с возможностью постоянного проживания. В 2024 г. Villa Vie Residences предложила пассажирам четырехлетнее кругосветное путешествие или покупку каюты для пожизненного проживания. Ее стоимость составляла от $130 тыс. до $440 тыс. Ради переезда на судно некоторые участники программы продали свои дома и другое имущество.

В конце октября 2026 г. Villa Vie приостановила «бесконечный круиз» из-за резкого роста цен на топливо. Судно застряло в камбоджийском Сиануквиле. Компания пояснила, что в ряде регионов Азии расходы на топливо в расчете на одну каюту выросли с $1,8 тыс. до $6–8 тыс. в месяц. Переложить эти издержки на пассажиров невозможно, отмечали в Villa Vie. Там добавили, что рассматривают возможность реструктуризации и привлечения дополнительного финансирования.