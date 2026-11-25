Железнодорожное сообщение между Пекином и Иркутском возобновилось после шестилетнего перерыва. Первый международный поезд выехал из столицы Китая 25 ноября в 07:27 по местному времени (02:27 мск)

Международный пассажирский поезд № ¾ Пекин — Иркутск отправился в первый рейс после шестилетнего перерыва. Состав выехал из столицы Китая 25 ноября в 07:27 по местному времени (02:27 мск), следует из данных онлайн-табло.

Поезд следует через Улан-Батор. Согласно расписанию, в столице Монголии он должен сделать остановку в четверг, 26 ноября, в 14:35 по местному времени (09:35 мск) и прибыть в Иркутск в пятницу, 27 ноября, в 14:55 (09:55 мск).

О том, что РЖД и государственная корпорация «Китайские железные дороги» договорились о запуске международного сообщения по маршруту Пекин — Улан-Батор — Иркутск, в компании сообщили 12 ноября. Поезд будет курсировать раз в неделю: из Пекина он будет отправляться по средам, из Иркутска по суботам. В пути предусмотрены остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.

Состав сформирован из пассажирских вагонов китайского производства: купейных, СВ, вагона-ресторана и вагонов-электростанций, сообщили в РЖД. Продажа билетов будет открыта за 60 суток до отправления. В России их можно будет приобрести в железнодорожных кассах на рейсы с российских станций и из Монголии, в Китае — на отправления со станций КНР.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили в феврале 2020 г. из-за пандемии коронавируса. В марте 2025 г. РЖД провели опытную поездку международного поезда № ¾ по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва. В состав включили 12 китайских вагонов, которые ранее не эксплуатировались на российских железных дорогах.