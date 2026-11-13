Пользователи пожаловались на сбой в работе Claude AI

Пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов Claude, следует из данных Downdetector. Anthropic подтвердила наличие проблемы и уточнила, что она уже решена

В работе сервисов Claude компании Anthropic произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector. На странице сервиса мониторинга число сообщений от американских пользователей о неполадках на пике в 12:47 мск превышало 2,3 тыс.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы в работе инструмента для программирования Claude Code — на него пришлось 38% жалоб. Еще 27% сообщений касались приложения, 20% — авторизации.

О неполадках также сообщали пользователи из Германии, Великобритании, Канады и других стран, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев.

Anthropic подтвердила наличие проблем. «Обнаружены ошибки повышенного уровня на сайтах claude.ai, Claude Code и platform.claude.com», — говорится в сообщении. Что стало причиной сбоя, не уточняется. В Anthropic добавили, что проблема уже решена.