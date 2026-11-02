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Правительство на три месяца запретило экспорт ряда нефтехимических продуктов за пределы ЕАЭС

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 10:13
Фото: Rapha Wilde/Unsplash
Правительство России ввело временный запрет на экспорт отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать три месяца и затронут сырье, используемое в автомобильной, авиационной, судостроительной, медицинской и других отраслях промышленности
Правительство России на три месяца запретило вывоз отдельных видов нефтехимической продукции в страны за пределами ЕАЭС, сообщили в пресс-службе кабмина. Ограничения призваны обеспечить стабильные поставки сырья российским промышленным предприятиям.
Запрет распространяется на экспорт каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Эти вещества используются при производстве широкого спектра промышленной продукции, в том числе лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, в медицинской промышленности.
При этом правительство предусмотрело исключения. Ограничения не затронут международные транзитные перевозки, поставки в рамках гуманитарной помощи, а также вывоз нефтехимической продукции для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
31 октября правительство продлило до 31 января 2027 г. включительно запрет на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей непосредственными производителями.
Тэги
Правительство Запреты ЕАЭС Экспорт

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