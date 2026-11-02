Правительство на три месяца запретило экспорт ряда нефтехимических продуктов за пределы ЕАЭС

Правительство России ввело временный запрет на экспорт отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать три месяца и затронут сырье, используемое в автомобильной, авиационной, судостроительной, медицинской и других отраслях промышленности

Правительство России на три месяца запретило вывоз отдельных видов нефтехимической продукции в страны за пределами ЕАЭС, сообщили в пресс-службе кабмина. Ограничения призваны обеспечить стабильные поставки сырья российским промышленным предприятиям.

Запрет распространяется на экспорт каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Эти вещества используются при производстве широкого спектра промышленной продукции, в том числе лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, в медицинской промышленности.

При этом правительство предусмотрело исключения. Ограничения не затронут международные транзитные перевозки, поставки в рамках гуманитарной помощи, а также вывоз нефтехимической продукции для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.