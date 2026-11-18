Правительство увеличило вдвое единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Белгородской, Брянской и Курской областях. С 2027 г. врачи смогут получать 2 млн руб., а фельдшеры, акушерки и медсестры — 1 млн руб.

Правительство России с 2027 г. вдвое увеличивает единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Врачи смогут получать 2 млн руб. вместо 1 млн руб., а фельдшеры, акушерки и медсестры — 1 млн руб. вместо 500 тыс. руб. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Для получения компенсации необходимо заключить договор с медицинской организацией и обязаться отработать в ней не менее пяти лет. За этот период разрешено один раз сменить место работы, перейдя в другое медучреждение в сельской местности или малом городе в пределах того же региона.

Для участия в программе необязательно переезжать в сельскую местность. Выплаты могут получить, например, выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после учебы вернулись работать в населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.

В проекте федерального бюджета на следующие три года на поддержку участников обеих программ в Белгородской, Брянской и Курской областях предусмотрено более 440 млн руб., сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 18 ноября. По его словам, мера должна ежегодно привлекать в здравоохранение этих регионов более 100 сотрудников и повысить качество медицинской помощи.