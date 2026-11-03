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Преподавателей вузов начнут привлекать к наставничеству для молодых учителей

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 03 ноя 2026 12:26
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для начинающих учителей. Такое предложение Минпросвещения и Минобрнауки должны будут представить к 1 сентября 2027 г. 
Минпросвещения и Минобрнауки должны до 1 сентября 2027 г. представить предложения о том, как привлекать преподавателей вузов к наставничеству для молодых учителей, впервые приступающих к работе, следует из перечня поручений по итогам встречи с педагогами, студентами и школьниками, опубликованного на сайте Кремля.
Ответственными за выполнение поручения назначены главы министерств Сергей Кравцов и Валерий Фальков. К тому же сроку министерства должны предусмотреть обучение наставничеству в программах высшего педагогического образования: студентам предстоит осваивать современные технологии наставничества и получать навыки работы с молодежными и детско-взрослыми коллективами, говорится в документе. 
Минпросвещения вместе с региональными властями также поручено создать на базе образовательных организаций сеть ресурсных центров. Они будут оказывать методическую помощь малокомплектным и сельским школам в развитии наставничества, в том числе для начинающих учителей.
Еще одно поручение — подготовить предложения о создании мобильных педагогических технопарков, с помощью которых учителя малокомплектных и сельских школ смогут учиться работать с новым оборудованием, технологиями искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. К работе технопарков должны привлекать студентов педагогических направлений.
20 июля Владимир Путин подписал указ об особом статусе и социальных гарантиях для учителей. Он предусматривает наставничество для начинающих педагогов, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами и юридическую помощь по профессиональным вопросам. 30 сентября Сергей Кравцов сообщил о подготовке проекта постановления об удостоверении учителя.
Тэги
наставничество Владимир Путин Образование

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