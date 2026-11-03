Преподавателей вузов начнут привлекать к наставничеству для молодых учителей

Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для начинающих учителей. Такое предложение Минпросвещения и Минобрнауки должны будут представить к 1 сентября 2027 г.

Минпросвещения и Минобрнауки должны до 1 сентября 2027 г. представить предложения о том, как привлекать преподавателей вузов к наставничеству для молодых учителей, впервые приступающих к работе, следует из перечня поручений по итогам встречи с педагогами, студентами и школьниками, опубликованного на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены главы министерств Сергей Кравцов и Валерий Фальков. К тому же сроку министерства должны предусмотреть обучение наставничеству в программах высшего педагогического образования: студентам предстоит осваивать современные технологии наставничества и получать навыки работы с молодежными и детско-взрослыми коллективами, говорится в документе.

Минпросвещения вместе с региональными властями также поручено создать на базе образовательных организаций сеть ресурсных центров. Они будут оказывать методическую помощь малокомплектным и сельским школам в развитии наставничества, в том числе для начинающих учителей.

Еще одно поручение — подготовить предложения о создании мобильных педагогических технопарков, с помощью которых учителя малокомплектных и сельских школ смогут учиться работать с новым оборудованием, технологиями искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. К работе технопарков должны привлекать студентов педагогических направлений.