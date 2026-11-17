При правительстве будет создан координационный совет по развитию фондового рынка, сообщили в Минфине. Ведомство обеспокоено скромной динамикой показателя капитализации фондового рынка относительно ВВП: сейчас он находится на уровне 20% при необходимых 66%, которые, согласно указу президента, необходимо достичь к 2030 г.

Минфин России обеспокоен скромной динамикой показателя капитализации фондового рынка относительно ВВП — для решения «самых острых проблем» в этой сфере создадут координационный совет при правительстве России. Об этом на форуме «Рынок ценных бумаг» заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

«Сейчас показатель [капитализации фондового рынка] выглядит сложнодостижимым, потому что мы сейчас на уровне в районе 20% капитализации к ВВП, нам нужно выйти к 66% (согласно указу президента, это значение должно быть достигнуто к 2030 г. — „Эксперт“). <…> Нас беспокоит то, что пока динамика не идет в сторону увеличения этого соотношения, а шла наоборот», — сказал Иван Чебесков ( цитата по «Интерфаксу»).

Новая структура при кабмине будет работать над оперативным планом действий по развитию рынка, уточнил замглавы Минфина. В частности, планируется активизация работы по выводу компаний с госучастием на рынок акционерного капитала. Он отметил, что на 2026 г. был «относительно небольшой список претендентов», которые с учетом рыночной ситуации «заняли выжидательную позицию». Но на предстоящие три года Минфин готовит «определенный план» и будет просить руководство поддержать его, добавил Иван Чебесков.

По его словам, инициатива по созданию координационного совета уже внесена в правительство. В Минфине ожидают, что его состав может быть сформирован в ближайший месяц.